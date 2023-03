POL-RE: Gladbeck: Raub auf Tankstelle

Recklinghausen (ots) - Bereits gestern am Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, beschädigte eine 27-jährige Autofahrer aus Recklinghausen das Ein- und Ausfahrtstor des Parkhauses am Palais Vest. Sie war auf dem Weg aus dem Parkhaus. Die Frau verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch Videoaufnahmen konnte die Fahrerin ermittelt und befragt werden. An dem Auto entstand etwa 10.000 Euro ...

