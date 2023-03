Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Scherlebecker Straße wurde ein 84-jähriger Hertener schwer verletzt. Als er, etwa 80m nordwestlich der Westerholter Straße, die Scherlebecker Straße querte, stieß er mit dem Auto einer 76-jährigen Hertenerin zusammen, die in Richtung Polsumer Straße fuhr. Der 84-Jährige querte die Straße fahrender Weise mit einem Pedelec. Rettungskräfte transportierten den schwer verletzten Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Samstag um 09.30 Uhr.

