Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Fischwilderei

Zu einem Fall von Fischwilderei kam es vergangene Woche in Ostbense. In der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag legten bislang unbekannte Täter in einer Kuhle an der L5 unerlaubt zwei Paternosterangeln aus, die mit mehreren Haken und Ködern ausgestattet waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Personen, die sich in dem Bereich aufgehalten haben, nimmt die Dienststelle in Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Eine leicht verletzte Person bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Friedeburg. Ein 22-jähriger Mann fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Peugeot auf der Friedeburger Straße auf einen vor ihm fahrenden Traktor auf. Der Peugeot überschlug sich, der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand blieb der 57-jährige Traktorfahrer aus Friedeburg unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeug entstand großer Sachschaden.

