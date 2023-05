Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Schuppen

Großefehn - Personen- und Sachschaden nach Auffahrunfall

Aurich - Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Norden - Schuppenbrand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Schuppen

In einen Schuppen in Aurich-Haxtum ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte betraten ein Grundstück an der Oldersumer Straße und verschafften sich um kurz vor 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen. Die Täter wurden jedoch gestört und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Personen- und Sachschaden nach Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der Schrahörnstraße in Großefehn. Ein 77-jähriger Hyundai-Fahrer aus Großefehn übersah gegen 11:20 Uhr den verkehrsbedingt haltenden Mercedes-Benz eines 44-jährigen Aurichers und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Zudem wurden beide Insassen leicht verletzt.

Aurich - Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Ein Autofahrer setzt seine Fahrt fort, nachdem er einen Fahrradfahrer touchiert hatte. Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem älteren, schwarzen Mercedes-Benz von einem Parkplatz in Höhe Hausnummer 5 auf die Leerer Landstraße in Aurich. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Ihlower auf seinem Fahrrad. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzt sich leicht. Der Autofahrer half ihm noch auf, entfernte sich anschließend aber von der Unfallörtlichkeit. Er wurde als schlanker Mann im Alter von Mitte 20 beschrieben. Er hatte dunkelblondes Haar und einen Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Mantel. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Brandgeschehen

Norden - Schuppenbrand

Am Mittwoch hat im Stadtgebiet Norden ein Schuppen gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Nachmittag in der Wurzeldeicher Straße ein Gartenschuppen in Brand. Trotz schnellen Einsatzes der Feuerwehr, wurde der Schuppen vollständig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter 04931-9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell