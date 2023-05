Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Übergriff in Auricher Wohnung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Übergriff in Auricher Wohnung

Zu einem Übergriff auf eine Wohnungsprostituierte kam es am Wochenende in Aurich. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat nach ersten Erkenntnissen am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Straße Am Tiergarten die Räumlichkeiten eines Wohnhauses und forderte von dem dort tätigen Opfer die Herausgabe von Bargeld. Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Mann offenbar Verletzungen zuzog. Er flüchtete fußläufig ohne Beute.

Der Täter wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß mit gelockten, kurzen schwarzen Haaren. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze auf. Aufgrund der Verletzung hatte er vermutlich ein auffälliges Gangbild.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebene männliche Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell