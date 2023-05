Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Nach Unfällen geflüchtet

Wittmund - Lkw verlor Ladung

Stedesdorf - Zaun beschädigt

Wittmund - Radfahrer verletzt

Wittmund - Autofahrer mit Baum kollidiert

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten in Friedeburg. Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Reepsholt. In Höhe der Hausnummer 82 stieß er gegen den Außenspiegel eines schwarzen Toyota Hilux auf dem Seitenstreifen. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es auch am Montag auf der Friedeburger Hauptstraße. Zwischen 15.05 Uhr und 16.30 Uhr stieß in Fahrtrichtung Horsten ein Unbekannter gegen den Außenspiegel eines Smart Fortwo. Die Verursacher fuhren nach den Kollisionen weiter, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Die verlorene Ladung eines Lkw hat am Montag in Wittmund einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 10 Uhr war der Fahrer eines VW Polo auf der B 210 in Richtung Wittmund unterwegs, als von einem entgegenkommenden Lkw zwei Unterlegkeile vor das Auto fielen. Der VW-Fahrer überfuhr die Ladung, wodurch die Reifen des Pkw beschädigt wurden. Der Lkw-Fahrer fuhr unerlaubt weiter. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Ein Lkw-Fahrer hat am Montag in Stedesdorf einen Zaun beschädigt. Mit einem 7,5-Tonner touchierte ein bislang Unbekannter beim Rückwärtsfahren gegen 11.15 Uhr in der Beeksländer Straße zwei Zaunpfosten. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04971 926500.

Ein Radfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Wittmund verletzt worden. Gegen 15 Uhr wollte ein 18-jähriger Opel-Fahrer von der Auricher Straße nach rechts in die Lindenstraße abbiegen und übersah hierbei einen 26-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Unfall. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 27-Jährige gegen 22.20 Uhr auf der B 210 und wollte einem entgegenkommenden Schwertransport ausweichen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und ein Verkehrszeichen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

