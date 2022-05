Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 21-Jährigem das Portemonnaie geraubt

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben einem 21-Jährigen am Montag, 16. Mai, gegen kurz nach 20.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Karl-Kämpf-Allee in Hardterbroich-Pesch die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten geraubt.

Der 21-Jährige sagte aus, die beiden Täter hätten ihn das erste Mal an der Kreuzung Erzberger Straße / Lürriper Straße auf Geld angesprochen und dabei bedrängt. Als er versuchte wegzugehen, hätten die beiden ihn festgehalten und seine Hosentaschen kontrollieren wollen. Dann habe er sich losgerissen und sei über den Fußgängerweg, der parallel zum Rahracker verläuft in Richtung der Fußgängerbrücke gerannt. Die beiden Personen seien ihm weiter gefolgt.

Auf dem Spielplatz hätten ihn die Jugendlichen schließlich eingeholt, festgehalten, zu Boden gerungen und sein Portemonnaie geraubt. Anschließend seien sie die beiden in über den Spielplatz an der Anton-Kreitz-Straße in Richtung Volksgartenstraße geflüchtet.

Eine Fahndung in der Nähe des Tatortes verlief ergebnislos.

Die Personen beschreibt er wie folgt: Einer circa 15 oder 16 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schwarzes lockiges Haar. Er soll einen weißen Pullover, einer weiße Kappe und eine schwarze Cargohose getragen und deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Die zweite Person soll kurze schwarze Haare gehabt und unter anderem mit blau-schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell