POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Feuerwehreinsatz

Essen, das vermutlich zu lange in einer Mikrowelle erhitzt wurde und infolge dessen zu qualmen begann, führte am Dienstag gegen 18.50 Uhr in der Darmsheimer Straße in Maichingen zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Maichingen. Ein Rauchmelder schlug Alarm. Die betagte Seniorin brachte das Essen anschließend selbst auf ihre Terrasse und belüftete die Wohnräume. Sie öffnete letztlich auch selbst der alarmierten Feuerwehr die Wohnungstür, worauf die Einsatzkräfte lediglich Überprüfungsmaßnahmen durchführen mussten. Die Frau erlitt keine Verletzungen.

