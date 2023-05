Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Norden - Pedelec gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Auf dem Auricher Marktplatz hat es am Donnerstagabend eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22.50 Uhr sollen nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen vor der Bankfiliale einen 27 Jahre alten Mann angegriffen und geschlagen haben. Der 27-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Tätergruppe flüchtete. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Norden - Pedelec gestohlen

In der Parkstraße in Norden kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus und entwendeten ein grünes Damen-Pedelec der Marke "Rayvolt Beachin". Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 0 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell