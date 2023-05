Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Mutmaßlicher Dieb wurde gefasst

Ein mutmaßlicher Dieb konnte am Sonntagabend in Hinte gefasst werden. Gegen 19.45 Uhr versuchte eine männliche Person in der Karkstraat ein Paket von einem Grundstück zu entwenden. Der Bewohner des Hauses bemerkte den Mann und sprach ihn an. Der Täter versuchte daraufhin zu flüchten, konnte jedoch von dem Bewohner und einem Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Den amtsbekannten 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Markise beschädigt

In der Burgstraße in Aurich hat sich am Wochenende eine Sachbeschädigung ereignet. Unbekannte zerschnitten in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, die Markise eines Fotogeschäfts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits in der vorvergangenen Woche in Aurich ereignet hat. Ein grauer Hyundai Tucson wurde am Donnerstag, 27.04.2023, zwischen 15.50 Uhr und 18 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Bis etwa 17 Uhr war der Wagen Am Pferdemarkt auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt und anschließend vor einem Markt im Dreekamp. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Bisher konnte er nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell