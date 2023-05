Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl

Großheide - Pedelecs gestohlen

Aurich - Motorradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl

In der Tannenbergstraße in Aurich kam es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte öffneten in diesem Zeitraum einen in der Straße abgestellten Volvo XC 90 und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Geldbörse. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Großheide - Pedelecs gestohlen

Zwei Pedelecs sind am Sonntag in Großheide gestohlen worden. Unbekannte entwendeten zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr vom Gelände eines Hotel-Restaurants im Kirchweg zwei rot-schwarze Damen-Pedelecs der Marke Prophete mitsamt Fahrradtaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großheide unter der Telefonnummer 04936 912760 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Aurich-Sandhorst verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Aurich. An einer dortigen Ampelanlage übersah er nach ersten Erkenntnissen den verkehrsbedingt wartenden 27-jährigen Kradfahrer aus Leer und stieß mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell