Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Zeugen gesucht

Nach einem Brand auf dem Gelände einer Schule in Friedeburg am 21. April sucht die Polizei Zeugen. Auf dem Schulgelände in der Straße Lüttmoorland waren an dem genannten Freitag gegen 22.30 Uhr mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt und ein Zaun beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand richtet sich der Tatverdacht gegen mindestens drei mutmaßlich jugendliche Personen. Eine der Personen soll mit einem E-Scooter, eine zu Fuß und eine mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Person auf dem E-Scooter war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine helle Hose, eine schwarze Jacke und weiße Schuhe. Die anderen beiden Personen waren dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell