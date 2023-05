POL-AUR: Aurich - Drohne aus Pkw gestohlen

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Riepe - Kradfahrer verletzt Bei einem Unfall in Riepe ist am Mittwochmorgen ein Kradfahrer verletzt worden. Gegen 6.35 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Ford auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn unterwegs und wollte nach links in die Blitzstraße fahren. Hierbei ...

mehr