Polizei Warendorf

POL-WAF: Westkirchen. Nach Überschlag leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am heutigen Ostermontag (10.04.23, 10.50 Uhr) erhält die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Westkirchen und Freckenhosrt. Zur Unfallzeit befuhr in 24-jähriger Mann aus Oelde mit seinem PKW die Landstraße 793 aus Westkirchen kommend in Richtung Freckenhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Dort überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und beschädigte das Tor eines anliegendes Feldes. Der 24-jährige konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kurzfristig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell