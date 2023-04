POL-WAF: Kreis Warendorf-Ahlen. Verkehrskontrollen am sogenannten "Car-Freitag"

Warendorf (ots) - Gesucht wird ein Unbekannter, der am Mittwoch, 5.4.2023, zwischen 18.00 Uhr und 18.05 Uhr auf der Straße Stockpieper in Ahlen einen erheblichen Sachschaden an einem Auto verursacht hat. Der flüchtige Fahrzeugführer beschädigte die gesamte rechte Seite eines schwarzen Mercedes B-Klasse. Der Pkw stand auf einem Parkstreifen in Höhe eines Supermarktes. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann ...

mehr