POL-NOM: 39-Jähriger führte ein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sohnreystraße bzw. von-Menzel-Str., Freitag, 24.03.2023; 09:00 Uhr - 14:15 Uhr (cho) Ein 19-jähriger Northeimer bemerkte am o.g. Tattag gegen 14:30 Uhr einen frischen Schaden an seinem Fahrzeug, ohne jegliche Hinweise auf den Verursacher. Das Fahrzeug hatte er zuvor von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Sohnreystraße und von 13:15 Uhr bis 14:30 Uhr in der von-Menzel-Straße jeweils am ...

