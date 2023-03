POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung nach Trinkgelage

Northeim (ots) - Moringen, Wasserstraße, Mittwoch, 22.03.2023, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 07.30 Uhr MORINGEN (Wol) - Zeugen gesucht. Im Zeitraum von Mittwoch ca. 21.00 Uhr bis Donnerstag ca. 07.30 Uhr hat eine unbekannte Person vermutlich die beiden Außenspiegel eines Pkw abgetreten. Der Pkw Renault der 41-jährigen Geschädigten war in dem Zeitraum in der Wasserstraße in Moringen abgestellt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Schon am Vortag ...

