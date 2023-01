POL-MS: 55-jährige Lehrerin in Schule getötet - 17-jähriger Schüler ist tatverdächtig

Münster (ots) - Am Montag (09.01.) sind Unbekannte tagsüber in eine Wohnung in Gremmendorf und in ein Einfamilienhaus in Roxel eingebrochen. Zu dem Einfamilienhaus auf dem Stellmacherweg verschafften sich die Täter zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr Zugang, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten das Erdgeschoss und entwendeten ...

