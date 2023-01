POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Mauritz - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Samstagmorgen (07.01., 06:10 Uhr) hat ein unbekannter Täter versucht, eine Bäckerei am Idenbrockplatz in Kinderhaus auszurauben. Der Unbekannte betrat die Bäckerei und ging zielstrebig auf die dortige Mitarbeiterin zu. Er hielt ihr ein Messer an den Hals und forderte Geld. Der Täter versuchte, in die Kasse zu greifen, konnte jedoch kein Geld an sich nehmen und flüchtete fußläufig in unbekannte ...

mehr