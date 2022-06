Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 11.05 Uhr am Homburger Platz im Bereich der dortigen Sparkasse zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 41-jährige Fahrerin eines VW mit ihrem Fahrzeug mit einer 83 Jahre alten Fußgängerin. Die Seniorin erlitt dabei schwerste Verletzungen und kam letztlich mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei führt derzeit Ermittlungen zum Unfallhergang, zur Unterstützung wurde ein Gutachter hinzugezogen. Es werden nun dringend Zeugen gesucht, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0129890/2022) entgegen. (db)

