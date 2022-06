Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Wohnhausbrand

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am 27.05.2022 kam es in der Forststraße gegen 01.00 Uhr zum Brand eines Holzschuppens sowie zweier Einfamilienhäuser in unmittelbarer Nähe (vgl. OTS vom 27.05.2022 - Hoher Sachschaden durch Feuer). Die Kriminalpolizei führt gegenwärtig die Ermittlungen wegen besonders schwerer Brandstiftung, über die genaue Brandursache kann derzeit keine Auskunft gegeben werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200.000 Euro. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Informationen im Zusammenhang mit dem Brand haben, insbesondere zu Personen, die zur Zeit des Brandausbruchs oder danach in Nähe waren. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0125079/2022) entgegen. (db)

