Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Reichenbach-Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 08.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B84. Ein 44-jähriger Fahrer eines LKW befuhr die Hauptstraße in Behringen in Richtung Eisenach, ein 43 Jahre alter Mann fuhr mit einem Transporter in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve kollidierte aus ungeklärter Ursache der Sattelauflieger des LKWs mit dem Transporter. Infolgedessen kam der 43-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Gartenzaun. Der 43 Jahre alte Mann wird dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Transporter beläuft sich auf 80.000 Euro, der Schaden am Sattelauflieger wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell