Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub auf Bäckerei in Kinderhaus

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (07.01., 06:10 Uhr) hat ein unbekannter Täter versucht, eine Bäckerei am Idenbrockplatz in Kinderhaus auszurauben.

Der Unbekannte betrat die Bäckerei und ging zielstrebig auf die dortige Mitarbeiterin zu. Er hielt ihr ein Messer an den Hals und forderte Geld. Der Täter versuchte, in die Kasse zu greifen, konnte jedoch kein Geld an sich nehmen und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige soll circa 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und korpulent sein. Nach Aussage der Geschädigten hat er kurzrasierte schwarze Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jacke mit weißen Streifen sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

