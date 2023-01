POL-MS: Münsteraner durch zwei Unbekannte ausgeraubt

Münster (ots) - Am Sonntagabend (08.01., 21:37 Uhr) ist ein polizeibekannter Täter in eine Corona-Teststation auf dem Hamannplatz in Coerde eingebrochen. Der 18-jährige Tatverdächtige verschaffte sich Zugang zum Container, entwendete circa 20 Euro Bargeld und flüchtete. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Flüchtigen im Nahbereich an und nahm ihn vorläufig fest. Der Einbruch war zuvor durch ein Überwachungssystem ...

