Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Windschutzscheibe an Auto eingeschlagen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 13.07.2022, gegen 14.45 Uhr, wurde in der Keltenstraße 25 ein PKW mit eingeschlagener Frontscheibe festgestellt. Mittig der Scheibe befand sich ein Loch, an welchem Rost zu sehen war. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 2 fanden heraus, dass in der Nachbarschaft ein Absperrpfosten vor einem Haus fehlt. Daher dürfte es wahrscheinlich sein, dass die Scheibe mit diesem Pfosten eingeschlagen wurde. Der Pfosten wurde bisher nicht gefunden. Eine weitere Nachbarin gab an, in der Nacht gegen 03.00 Uhr einen Knall gehört zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-1032911 in Verbindung zu setzen.

