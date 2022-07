Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: An Rettungswagen uriniert und Sanitäter verletzt

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 13.07.2022, gegen 00.50 Uhr, versorgte die Besatzung eines Rettungswagens eine Person in Koblenz in der Burgstraße. Einer der Sanitäter vernahm außen am Rettungswagen ein Plätschern. Als er nachschaute, sah er einen Mann, der gerade gegen den Rettungswagen urinierte. Der 39-jährige Sanitäter sprach den Mann an und wollte ihn festhalten. Der Mann jedoch packte die Hand des Sanitäters und verdrehte diese derart, dass der Mittelfinger der rechten Hand brach. Anschließend flüchtet der Mann über die Balduinbrücke. Der flüchtende Mann wurde wie folgt beschrieben: Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, blonde mittellange Haare (undercut), schlank/hager, helles T-Shirt (gelb oder weiß), 3/4-Hose (hell)blau ggfls. Jeans, Bauchtasche schräg vor dem Oberkörper.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 unter 0261-1030 in Verbindung zu setzen.

