Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Alkoholisierter Fahrer missachtet Vorfahrt

Koblenz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall infolge von Alkoholeinfluss kam es am 11.07.2022 um 19:23 Uhr in der Stauseestraße in Koblenz. Dabei fuhr ein 24-Jähriger von einem Grundstück auf die Stauseestraße, als eine 62 Jahre alte Frau die selbe Straße von rechts kommend befuhr. Der junge Mann übersah und missachtete ihre Vorfahrt, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, was auch der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte: 1,54 Promille. Er wurde zur Blutprobenentnahme mit auf die Dienststelle genommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

