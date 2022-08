Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eberstadt, Ringstraße, Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Lkw und Pedelec

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11.08.2022), gegen 16.49 Uhr ereignete sich auf der Ringstraße in Darmstadt-Eberstadt ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Pedelec Fahrerin. Die 52-Jährige Pedelec Fahrerin aus Seeheim befuhr die Ringstraße aus Richtung Heidelberger Landstraße in Richtung Strohweg hinter einem 57-Jährigen Fahrer eines Klein-Lasters aus Darmstadt. Nach ersten Ermittlungen überholte die Pedelec Fahrerin den Klein-Laster links, stürzte aus bislang ungeklärter Ursache und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Die Folge war eine Kopf - und Beckenverletzung der Pedelec Fahrerin, weshalb sie nach kurzer Behandlung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Die Ringstraße wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Neben zwei Streifen der Polizeistation Pfungstadt waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Zeugen, die Hinweise auf den Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Pst. Pfungstadt unter der Tel.Nummer: 06157 95090 zu melden. Berichterstatter: Kuczewski, PK

