Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Mehrere Fenster an Schule beschädigt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Die Scheiben von drei Fenstern am Gebäude der Adam-Karrillon-Schule in der Ludwigstraße, wurden in der Zeit zwischen Dienstagabend (09.08.), 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (11.08.), 9.30 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell