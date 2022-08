Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mittwoch, den 10.08.2022, zwischen 16:30 und 18:30 Uhr, kam es in der Lessingstraße auf Höhe der Hausnummer 15 im Ortsteil Mörfelden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer Mazda, welcher am rechten Fahrbahnrand stand, vermutlich von einem vorbeifahrenden PKW touchiert und beschädigt. An dem Mazda entstand Sachschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss daran von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Unfalles nachzukommen. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell