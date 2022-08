Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Diebe entwenden zwei Fahrräder

Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

In den letzten Tagen entwendeten Fahrraddiebe unbemerkt ein Mountainbike und ein Trekkingrad. Die Fahrräder waren jeweils mit Schlössern gesichert, welche von den Kriminellen geknackt wurden.

Das rote Mountainbike der Marke Cube wurde im Zeitraum von Freitagabend (5.8.) bis Sonntagmittag (7.8.) aus einem Innenhof in der Straße "Asternweg" entwendet. Der Wert des Bikes wird derzeit auf rund 500 Euro geschätzt.

Am Mittwoch (10.8.) entwendeten Kriminelle in der Zeit zwischen 11.30 und 16.45 Uhr ein blaues Trekkingrad der Marke Raymon, welches am Nordbahnhof abgestellt war. Hier beläuft sich der Wert des Bikes auf circa 1.000 Euro.

In beiden Fällen ermittelt nun das Kommissariat 43 in Darmstadt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Fahrräder unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell