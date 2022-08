Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böse Überraschung

Jena (ots)

Eine 26-Jährige hatte am Montagabend ihren Pkw Ford am Salvador-Allende-Platz in Jena abgestellt, um anschließend in einem dortigen Lebensmittelgeschäft einkaufen zu gehen. Als sie zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass beide Fahrzeugseiten zerkratzt wurden. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter Tel. 03641-810 sowie id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell