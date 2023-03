POL-NOM: Spiegel abgetreten

Einbeck (ots) - Dassel (pap) Ein bislang unbekannter Täter hat von einem Pkw VW Up vier Original VW Radkappen entwendet. Der Wagen wurde von der Besitzerin am Freitag, 17.03.2023 gegen 12.00 Uhr auf einem Hotelparkplatz in der Straße Ringmauer in Dassel abgestellt. Am Dienstag, 21.03.2023 stellte die 50 Jahre alte Geschädigte fest, dass alle 4 Radkappen entwendet worden waren. der Schaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden ...

