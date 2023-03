POL-NOM: Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte und Polizeibeamte

Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Vor der Bütte, Montag, 20.03.2023, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 07.30 Uhr SUDHEIM (Wol) - Zeugen nach Einbruch gesucht. Im Zeitraum vom Montag ca. 17.00 Uhr bis Mittwoch ca. 07.30 Uhr sind unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Personen gelangten gewaltsam über ein Kellerfenster in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen konnte Schmuck in unbekannter Höhe ...

