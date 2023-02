Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ansprechen von Kindern

Celle (ots)

Wienhausen - In dieser Woche ist es zu zwei Fällen von Ansprechen von Kindern gekommen. Im ersten Fall ist ein 8-jähriger Junge am Montag mit dem Fahrrad auf dem Weg zu seiner Schule gewesen. Hier ist er unterwegs von einer männlichen Person aus einem Fahrzeug heraus angesprochen worden, dass seine Mutter gesagt habe, er solle ihn zur Schule fahren. Der Junge hat besonnen reagiert, hat deutlich nein gesagt und ist zur Schule gefahren. Zu Hause hat er dann seiner Mutter von dem Vorfall erzählt, welche wiederum unverzüglich die Polizei verständigt hat. In einem anderen Fall ist ein 14-jähriger Junge am Mittwochabend auf dem Weg nach Hause von einer männlichen Person aus dem Fahrzeug heraus angesprochen worden. Hier habe der Fahrzeugführer ebenfalls gefragt, ob er den Jungen nach Hause bringen solle. Auch hier hat der Junge deutlich nein gesagt und ist direkt nach Hause gegangen, da er sich schon unmittelbar vor der Tür befand. Die Polizei rät in solchen Fällen, dass die Eltern frühzeitig ihre Kinder über solche Taten aufklären und Verhaltensweisen absprechen. Zudem ist es dringend erforderlich unverzüglich die Polizei, über den Notruf, über einen solchen Vorfall zu informieren. Je schneller die Polizei Kenntnis hat, umso schneller kann sie Maßnahmen treffen. In den vorliegenden Fällen hat die Polizei ihre Präsenz in den betroffenen Gebieten verstärkt. Wer weitere Hinweise zu den Sachverhalten geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 0

