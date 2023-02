POL-CE: Kontrolle Schwerlastverkehr und Gefahrgutverkehr

Celle (ots) - Hambühren - In den späten Abendstunden des 04.02.23 ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Hohe Wegen in Hambühren gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der/die bislang unbekannte Verursacher/-in mit seinem/ihrem Fahrzeug in Richtung Fuhrberger Weg gefahren. Auf seinem/ihrem Weg streifte er/sie den ordnungsgemäß abgestellten grauen Mercedes und beschädigte den linken Seitenspiegel. Wer ...

