Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kupferdiebstahl aus leerstehender Klinik, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Habichtsfang 5, ehemalige Habichtsfang-Klinik. Zeitraum: Donnerstag, 02. März 2023, bis Donnerstag, 23. März 2023. Bisher unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in die beschriebene leeerstehende Klinik am Habichtsfang ein und sie entwendeten Kupferleitungen und Stromkabel im Gesamtwert von 10000.-Euro. Anwohner aus dem Habichtsfang werden gebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Der /die Täter dürften sich über einen längeren Zeitraum zum Abbauen und Entwenden der Kupfer.-bzw. Stromleitungen in der Klinik aufgehalten und einen Transporter zum Abtransport vom Diebesgut benutzt haben. Die Tatzeit läßt sich nicht weiter eingrenzen, so dass die Tatbegehung auch am Tage stattgefunden haben könnte. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell