Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Festnahmeerfolg nach Einbruch in Firma

Warendorf (ots)

Am 07.04.23, gegen 01.40 Uhr wurde die Polizeileitstelle in Warendorf darüber informiert, das sich verdächtige Personen auf einem Firmengelände aufhalten. Über eine Kamera konnte der Eigentümer Personen beobachten, die einen Zaun überwunden hatten und sich anschließend im Gebäude bewegten. Die Firma, die sich auf der Straße Auf dem Tigge befindet, wurde zeitgleich von mehreren Polizeibeamten / -innen umstellt. Zwei Polizeibeamte der Wache Beckum konnten dann sehen, wie eine maskierte Person das Gebäude durch ein Fenster verließ. Der Tatverdächtige wurde von ihnen gestellt und vorläufig festgenommen. Die Identität des Festgenommenen konnte bisher noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Er wurde zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht. Während der Festnahme des einen Täters konnte - mindestens - ein weiterer Täter in unbekannte Richtung flüchten. Die Fahndung nach diesem verlief ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, hatten die Täter im Gebäude versucht einen Tresor zu öffnen, wurden aber durch die eintreffenden Kräfte daran gehindert. Wer hat im Bereich des Gewerbegebietes Auf dem Tigge vor oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen. Besonders interessant ist für die Polizei, ob stark verschmutzte Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen im Nachgang der Tat im näheren Umfeld gesehen wurden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Beckum unter Telefon 02581-600832 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.warendorf.de erbeten.

