Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Überfall auf Ahlener erbeten - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 6.4.2023, 5:22 Uhr

Warendorf (ots)

Nach weiteren Ermittlungen zum Raubüberfall auf den Ahlener dürfte sich die Tat am Mittwoch (5.4.2023) zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr in dem Einfamilienhaus auf der Kampstraße in Ahlen ereignet haben. Ein 36-jähriger Ahlener ging gegen 18.10 Uhr an dem Haus entlang und war durch Hilferufe auf den Mann aufmerksam geworden. Er konnte durch die verglaste Haustür und den Briefkastenschlitz erkennen, dass der 71-Jährige gefesselt und geknebelt war. Daraufhin informierte der Ahlener die Polizei. Es haben sich Hinweise ergeben, dass der Tatverdächtige sich möglicherweise bereits vor der Tat für mehrere Stunden oder Tage in dem Haus aufgehalten haben könnte. Personen, die dort Verdächtiges beobachtet oder einen dunkelhaarigen Mann (geschätzt 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß) gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefonnummer 02382-965-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell