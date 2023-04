POL-WAF: Wadersloh. Aufmerksame Bürgerin meldete unsicher fahrenden Autofahrer

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 5.4.2023 wurde ein Senior gegen 12.55 Uhr bei einem Unfall auf der Warendorfer Straße in Ahlen schwer verletzt. Ein 32-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Warendorfer Straße Richtung stadteinwärts. Zeitgleich befuhr ein 87-Jähriger mit seinen Fahrrad den Geh-/Radweg, welcher von der Straße In der Haul in die Warendorfer Straße einmündet. Der Ahlener querte in Höhe eines ...

mehr