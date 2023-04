Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.4.2023 wurde ein Senior gegen 12.55 Uhr bei einem Unfall auf der Warendorfer Straße in Ahlen schwer verletzt. Ein 32-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Warendorfer Straße Richtung stadteinwärts. Zeitgleich befuhr ein 87-Jähriger mit seinen Fahrrad den Geh-/Radweg, welcher von der Straße In der Haul in die Warendorfer Straße einmündet. Der Ahlener querte in Höhe eines Discounters die Fußgängerfurt der Warendorfer Straße. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Pkw des 32-Jährigen. Der Senior stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro. Die Warendorer Straße war im Bereich der Unfallstalle etwa 30 Minuten gesperrt.

