POL-WAF: Ennigerloh-Enniger, Anhänger umgekippt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 5.4.2023 in zwei Firmen an der Raiffeisenstraße in Hoetmar ein. Der oder die Täter gingen einen Landmaschinenfachbetrieb und eine Kraftfahrzeugwerkstatt an. Dabei erbeuteten sie in mindestens einem Fall Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

mehr