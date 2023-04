Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Hinweise nach Brand einer Hecke erbeten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.4.2023 entdeckte ein Zeitungsbote gegen 3.35 Uhr eine brennende Hecke an der Straße Breede in Sendenhorst und informierte die Feuerwehr. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Hecke sowie den angrenzenden Zaun. Das Feuer dürfte vorsätzlich gelegt worden sein, da ein Anwohner die Polizei über eine zündelnde, dunkel gekleidete Person informiert hatte. Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden. Wer hat im Bereich Breede eine oder mehrere verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

