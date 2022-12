Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen: Verkehrsunfall mir drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 47 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 14.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes-CLA war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie mutmaßlich beim Spurwechsel nach rechts auf den Ausfädelungsstreifen in Richtung Böblingen den dort fahrenden 47-Jährigen übersah. Durch die Kollision der beiden Pkws kam der Mercedes des 47-Jährigen ins Schleudern und touchierte einen auf dem rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn fahrenden Audi eines 32-Jährigen. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf mindestens 16.000 Euro geschätzt, wenngleich alle Pkws fahrbereit blieben.

