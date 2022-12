Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Politisch motivierte Sachbeschädigungen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag (24.-27.12.) wurden in Rutesheim durch bislang unbekannte Täter mit schwarzer Sprühfarbe linke Parolen und Symbole auf zwei Gebäude gesprüht. An der Fassade eines Drogeriemarkts in der Dieselstraße wurden die Worte "Porsche enteignen" sowie ein sogenanntes Anarcho-Zeichen angebracht, an einem Wohnhaus in der Schelmenäckerstraße die Worte "Lützi bleibt" und ebenfalls ein Anarcho-Zeichen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

