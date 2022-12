Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei leichtverletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und ein Sachschaden von rund 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch gegen 00:50 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ereignet hat. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Eschenbrünnlestraße und wollte von dort nach links auf die Mahndentalstraße in Fahrtrichtung Innenstadt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 43-Jährigen, der mit seiner Mercedes S-Klasse auf der Mahdentalstraße in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs war, so dass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Während der 51-Jährige unverletzt blieb, zogen sich der 43-Jährige und seine beiden 26-jährigen Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden mit dem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden an den Autos belaufen sich auf rund 30.000 Euro bei der C-Klasse und etwa 70.000 Euro bei der S-Klasse. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage außer Betrieb, die Vorfahrt wurde durch Verkehrszeichen geregelt.

