Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernörde

FW-RD: Erneut schwerer Unfall auf der B430 - Fünf Menschen zum Teil schwer verletzt

Rendsburg (ots)

Homfeld - Auf der Bundestraße 430 in Fahrtrichtung Neumünster sind am Sonntagnachmittag (19.03.2023) in Höhe Aukrug-Homfeld zwei Personenwagen aus noch ungeklärter Ursache zusammengeprallt. Alle fünf Insassen (3 Frauen und 2 Männer) wurden bei dem Aufprall verletzt. Ein Insasse wurde wegen des Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung mit dem Hubschrauber in das UKSH nach Kiel geflogen, die anderen Unfallopfer kamen in umliegende Krankenhäuser. Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen ist die Bundesstraße 430 voll gesperrt. Über die genaue Ursache des Unfalls und die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Informationen. Es ist bereits der dritte Unfall auf der B430 in der vergangenen Woche zu dem die Rettungskräfte ausrücken mussten. Eingesetzt waren : Die Feuerwehren aus Aukrug-Innien und Bünzen, First Responder Hohenwestedt, 5 RTW, Notärzte, Rettungshubschrauber und Polizei.

Text und Foto:Carsten Rehder

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell