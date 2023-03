Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jahreshauptversammlung des Löschzug-Gefahrgut - Jörg Damm für weitere sechs Jahre als stv. Leiter LZ-G gewählt worden

Rendsburg (ots)

Auf der Jahreshauptversammlung am Freitag (03.03.2023) des Löschzug- Gefahrgut vom Kreis Rendsburg-Eckernförde konnte Lars Wichmann (Leiter LZ-G) 50 Kameradinnen und Kameraden vom Gefahrgutzug begrüßen. Es ist das erste Mal das die Versammlung in den neuen Räumlichkeiten stattfand, daher war auch das Interesse der geladenen Gäste der Gefahrgutwehren, den benachbarten Gefahrgutzügen aus Dithmarschen, Steinburg und Plön sehr groß. Wichmann konnte auch Gäste von der Kreisverwaltung, vom Kreisfeuerwehrverband, vom THW und von der Partnerwehr Krakow am See herzlich willkommen heißen.

Andreas Brück, Leiter vom Fachdienst Kommunales und Ordnung, überbringt die Grüße vom Landrat Dr. Rolf Oliver-Schwemer. Brück berichtet von den bevorstehenden Anschaffungen für den Löschzug-Gefahrgut. Hier soll es eine Ersatzbeschaffung für das TLF geben, ein Abrollbehälter für Sonderlöschmittel soll bereits 2023 in Dienst gestellt werden und ein Rettungsboot (RTB II) soll ebenfalls ersetzt werden. Brück: "das was hier ehrenamtlich geleistet wird, kann man mit einem Neubau auch wertschätzen", der Neubau ist eröffnet und der Umzug von der alten Unterkunft ist vollzogen, nun müssen hier und da noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden.

"Das alte Gebäude war nicht mehr zeitgemäß, der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist vollzogen, deshalb ist es erfreulich jetzt hier in den neuen Räumlichkeiten zu sein", so Kreiswehrführer Schütte. Im Bereich der Alarmierung bei dem Einsatzstichwort ab FEU 2 wird es auch noch ein paar Änderungen geben, hier soll der LZ-G ebenfalls Alarm bekommen, dieses ist aber noch in der detaillierten Besprechungsphase.

Lars Wichmann berichtet in seinem Jahresbericht, dass die Ersatzbeschaffung vom TLF mit einer Wartezeit versehen ist, dieses liegt in den Händen der Industrie. Sonderlöschmittel sind beim Löschzug Gefahrgut vorrätig, diese können von den Feuerwehren bei Bedarf angefordert werden. Die Zusammenarbeit mit den anderen Gefahrgutzügen war durch Corona eingeschränkt, dafür wurde aber der Kontakt mit den Führungen gehalten. In der Pandemie musste sich auch der LZ-G etwas einfallen lassen: das bekannte Thema Online Dienst konnte realisiert werden, sodass der gesamte Gefahrgutzug sich auch in der Pandemie an der Aus- und Fortbildung beteiligen konnte. Der LZ-G verfügt über zwei hauptamtliche Gerätewarte, die Arbeit wird aber dennoch nicht weniger. In diesem Jahr soll es für alle Interessierte einen "Tag der offenen Tür" geben, damit alle Wehren die Möglichkeit haben, sich den Neubau anzuschauen, aber auch gezeigt bekommen, was der Löschzug- Gefahrgut alles kann. 43 Einsätze wurden im Jahr 2022 abgearbeitet, die Gesamteinsatzdauer beträgt 1.600 Stunden. Für Wichmann war es die vorletzte Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr steht der Posten Leiter LZ-G zur Wahl, "nach zwei Amtsperioden als Leiter werde ich nicht weiter zur Verfügung stehen", so Wichmann.

