Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Drei Verletzte bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Samstag, 08.04.2023, um 11.40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Brinkstraße/ Wilhelmstraße/ Münsterstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 58-jähriger Pkw-Führer aus Warendorf befuhr die vorfahrtsberechtigte Brinkstraße in Richtung Wilhelmstraße. Gleichzeitig fuhr ein 27-jähriger Warendorfer mit seinem Transporter in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die 85 Jahre alte Beifahrerin des Pkw leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters und die Beifahrerin des Pkw wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell