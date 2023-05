Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Riepe - Kradfahrer verletzt

Wiesmoor - Papierpresse brannte

Aurich/Rahe - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Riepe - Kradfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Riepe ist am Mittwochmorgen ein Kradfahrer verletzt worden. Gegen 6.35 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Ford auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn unterwegs und wollte nach links in die Blitzstraße fahren. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Papierpresse brannte

Auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes am Amaryllisweg in Wiesmoor hat es am Mittwoch gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen fing gegen 12.50 Uhr im Außenbereich eine Papierpresse Feuer. Da der aufsteigende Rauch in den Markt zog, wurde dieser kurzzeitig evakuiert, konnte aber nach 15 Minuten wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich/Rahe - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Aurich-Rahe kam es am Donnerstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 8.55 Uhr wurde im Rahester Moor ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das angrenzende Wohnhaus bereits in Vollbrand stand. Personen hielten sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude auf. Es wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Menschen oder Tiere verletzt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit rund 80 Kräften im Einsatz und übernahmen die Löscharbeiten. Auch das Technische Hilfswerk wurde alarmiert. Das Wohnhaus mit Scheunentrakt war jedoch nicht mehr zu retten und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Bei dem Einsatz wurde eine Polizeibeamtin durch Funkenflug leicht verletzt. Sie blieb aber weiterhin dienstfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell